Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Unbekannter zerkratzt Autos

Korbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag und am späten Mittwochabend beschädigte ein Unbekannter Autos in Bad Wildungen. Ein Auto wurde sogar zweimal zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagmorgen mussten zwei Autobesitzer feststellen, dass ihre Autos beschädigt worden waren. An einem schwarzen Opel Insignia in der Straße An der Ense hatte ein unbekannter Täter Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro angerichtet, indem er die Heckklappe und die hintere Stoßstange zerkratzte. In der Frankfurter Straße, nicht weit von Tatort An der Ense entfernt, beschädigte der wahrscheinlich gleiche Täter einen roten Opel Corsa. Hier wurde die Frontschürze zerkratzt, der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro.

Am späten Mittwochabend, zwischen 20.50 und 23.50 Uhr, war erneut der schwarze Opel Insignia Ziel des Täters. Er zerkratzte die hintere Stoßstange des wieder in der Straße An der Ense parkenden Autos und richtete hierbei einen Schaden von etwa 500 Euro an.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell