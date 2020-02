Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140220-117: Nach Spiegelunfall weitergefahren

Lindlar (ots)

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Spiegelunfall am Donnerstagabend (13. Februar) auf der Landstraße 299 zwischen Vellingen und Klespe. Gegen 19.15 Uhr war eine 22-jährige Lindlarerin mit ihrem Opel Adam in Richtung Lindlar-Zentrum gefahren, als ihr etwa in Höhe der Einmündung nach Frielinghausen ein Auto entgegenkam. Dabei kamen sich die beiden Wagen so nahe, dass die beiden Spiegel während der Vorbeifahrt aneinander gerieten. Während die 22-Jährige ihr leicht beschädigtes Auto stoppte, setzte der entgegenkommende Wagen seine Fahrt fort. Anhand einer aufgefundenen Spiegelverkleidung konnte die Polizei ermitteln, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Skoda Roomster gehandelt hat. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

