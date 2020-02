Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130220-115: Firmeneinbruch in Gummersbach-Becke

Gummersbach (ots)

In der Niedernhagener Straße sind Unbekannte zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch und 06.00 Uhr am heutigen Donnerstag auf das Gelände eines Steinbruchbetriebes eingedrungen und haben dort Werkzeuge und ein Laptop gestohlen. Um in das als Büro und Lager genutzte Gebäude zu gelangen, hebelten die Täter eine Zugangstüre auf. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell