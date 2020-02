Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120220-112: Auto von umherfliegenden Unterlegkeil getroffen - Eigentümer gesucht

Wiehl (ots)

Ein herumfliegender Unterlegkeil hat am Dienstagmorgen (11. Februar) auf der L 336 in Altklef einen fahrenden PKW getroffen und einen erheblichen Frontschaden verursacht. Die Geschädigte war mit ihrem dunkelgrauen Seat gegen 07.30 Uhr aus Richtung Alperbrück in Richtung Wiehl-Zentrum gefahren. Die 46-Jährige schilderte, dass bei der Vorbeifahrt eines entgegenkommenden LKW plötzlich ein Gegenstand ihren Wagen im Bereich der Motorhaube traf. Der LKW setzte seine Fahrt unvermindert in Richtung Alperbrück fort. Im Bereich der Unfallstelle wurde ein Unterlegkeil aufgefunden, der vermutlich von dem entgegenkommenden LKW stammt und den Schaden an dem Auto der Geschädigten verursacht hat. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

