Polizei Braunschweig

POL-BS: Brand im Kleingarten - Glück im Unglück

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Südstadt 05.07.2019, 14 Uhr

Als ein hölzerner Unterstand einer Gartenlaube in Brand geriet, befanden sich zwei Frauen in dem Haus und schliefen. Nur durch Zufall wurden sie rechtzeitig wach und entdeckten das Feuer. Die Brandursache ist noch unklar.

Am Freitagmittag brach in einem Kleingartenverein aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer an der Rückseite einer Gartenlaube aus. Dort befand sich ein Unterstand für Brennholz, der durch das Feuer komplett zerstört wurde. Auch der Zaun zum Nachbargrundstück wurde hierdurch beschädigt.

In dem Gartenhaus befanden sich zu diesem Zeitpunkt die beiden 44- und 72-jährigen Frauen und hatten geschlafen. Sie berichteten, sie wollten sich gerade einen Kaffee zubereiten, als sie ein Knistern wahrnahmen und schließlich die Flammen entdeckten.

Mit Hilfe der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt.

Die Brandermittler der Polizei ermitteln nun, warum das Feuer ausbrach.

