Polizei Braunschweig

POL-BS: Nach Beinaheunfall: Beleidigung, Sachbeschädigung und Körperverletzung

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Petritor-Nord 06.07.2019, 10.21 Uhr

Nachdem eine Autofahrerin durch eine Vollbremsung einen Unfall mit dem Radfahrer verhindern konnte, beleidigte der Mann die Frau. Anschließend schlug er die Fahrerscheibe des Fahrzeugs ein, so dass sich die Fahrerin an den Scherben leicht verletzte. Der Unbekannte ließ sein Fahrrad zurück und flüchtete zu Fuß.

Am Samstagvormittag befuhr die 42-jährige Frau mit ihrem VW Up die Lenaustraße und wollte an der Kreuzung zum Altstadtring nach rechts abbiegen. In diesem Moment kam von rechts ein Radfahrer angefahren. Nur durch eine Vollbremsung konnte die Frau einen Zusammenstoß mit dem Fahrrad verhindern.

Statt Erleichterung zeigte der Radfahrer aber Verärgerung. Er legte sein Fahrrad vor dem Auto ab und ging zu der Autofahrerin an die Fahrerscheibe. Hierbei beschimpfte er die Frau laut brüllend und schlug mehrfach so stark gegen die Scheibe, dass diese zerbrach.

Anschließend flüchtete der Mann zur Fuß über die Lenaustraße in Richtung Leibnizplatz, sein Fahrrad ließ er vor dem Auto der Frau liegen.

Die Frau zog sich durch die Scherben blutige Kratzer am Arm zu. Der Mann sei zwischen 20 und 30 Jahre alt und habe ein türkisches Erscheinungsbild.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet.

