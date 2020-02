Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110220-109: 5er BMW Kombi gestohlen

Waldbröl (ots)

Einen 5er BMW Kombi in der Farbe dunkelgrau haben Unbekannte in der Nacht zu Montag (9./10. Februar) in Waldbröl-Vierbuchen gestohlen. An dem etwa neun Jahre alten Wagen, der über ein Keyless Go - System verfügt, waren die Kennzeichen GM - CM 33 angebracht. Die Polizei vermutet, dass die Täter das Keyless Go - System mit einem Reichweitenverlängerer austricksten und den Wagen auf diese Weise öffnen und starten konnten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich während der Tatzeit zwischen 20.30 Uhr am Sonntag und 06.00 Uhr am Montag im Bereich Vierbuchen aufgehalten haben, nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

