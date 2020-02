Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110220-107: 42-Jährige nach Blutprobe erneut mit PKW unterwegs

Lindlar (ots)

Etwa eine Stunde, nachdem einer 42-Jährigen unter dem Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmitteln eine Blutprobe entnommen worden war, geriet die Lindlarerin erneut mit ihrem Auto in eine Verkehrskontrolle. Gegen 23.30 Uhr am Montag (10. Februar) war die Frau in Engelskirchen von einer Streifenwagenbesatzung angehalten worden. Dabei ergaben sich Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln, was ein Drogenvortest bekräftigte. Die 42-Jährige musste die Polizisten daraufhin begleiten und sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Über die Untersagung der Weiterfahrt setzte sich die Lindlarerin aber schon kurze Zeit später hinweg. Gegen 01.20 Uhr geriet sie in Lindlar erneut in eine Polizeikontrolle, was eine erneute Anzeige zur Folge hatte.

