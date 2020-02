Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110220-105: 31-Jähriger musste nach Unfall zur Blutprobe

Hückeswagen (ots)

Auf der Landstraße 68 in Westhofen ist am Montag (10. Februar) ein alkoholisierter Mann aus Wipperfürth mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Strommasten geprallt. Gegen 22.00 Uhr hatte der 31-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über seinen Opel verloren und war ins Schleudern geraten. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Strommasten, der hierdurch in Schieflage geriet und ausgetauscht werden muss. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei Alkoholgeruch bei dem 31-Jährigen. Auch ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis, so dass der Wipperfürther die Beamten zu einer Blutprobenentnahme begleiten musste. Den Führerschein beschlagnahmte die Polizei.

