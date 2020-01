Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung - Brandstifter gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unsere Öffentlichkeitsfahndung vom 10. Januar 2020, 14.13 Uhr, nach einen Verdächtigen für eine Brandstiftung an der Schonnebecker Straße nehmen wir hiermit zurück. Der Tatverdächtige konnte aufgrund von Zeugenhinweisen nach Veröffentlichung der Bilder ermittelt werden. Es handelt sich um einen 32-Jährigen aus Gelsenkirchen. Er wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen einem Haftrichter vorgeführt. Der ordnete die Untersuchungshaft für den 32-Jährigen an. Seitdem sitzt der Gelsenkirchener in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an. Alle Medien, die die Fahndung elektronisch veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Fotos zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell