POL-DU: Stadtgebiet: Beamten als Wichtigtuer beschimpft - Drei Widerstände am Wochenende

Als Polizisten am Freitag (30. August) um 20:50 Uhr auf der Weseler Straße auf einen Rettungswagen für einen verletzten Mann gewartet haben, ist ein schwarzer VW Lupo an ihnen vorbeigefahren. Der Beifahrer (38) bezeichnete die Beamten als "Wichtigtuer" und forderte sie auf sich "zu verpissen". Als die Beamten ihn an der nächsten Ampel zur Rede stellten, stieg der Duisburger aus und kam mit erhobenen Armen auf die Ordnungshüter zu. Die Polizisten brachten den alkoholisierten Mann zu Boden und fesselten ihn. Hierbei versuchte er sich loszureißen und beleidigte die Ordnungshüter. Auf der Wache entnahm ihm ein Arzt zwei Blutproben. Weil sich der Mann beruhigte, musste er nicht ins Polizeigewahrsam. Mit einer Anzeige wegen Widerstandes und Beleidigung im Gepäck, ging er nach hause.

Am Sonntag (1. September) hatte ein Mieter eines Mehrfamilienhauses auf der Ottostraße um 10:30 Uhr die Polizei gerufen und eine Ruhestörung gemeldet. Als die Beamten eintrafen, hörten sie aus der offenstehenden Wohnung eines Duisburgers (41) den Fernseher. Die Ordnungshüter gingen ins Wohnzimmer und forderten den Mieter auf, die Lautstärke zu verringern. Weil sich der 41-Jährige aggressiv verhielt und den Aufforderungen nicht nachkam, brachten sie den Mann zu Boden und fesselten ihn. Er trat nach den Polizisten, verletzte aber niemand. Während des Transportes zum Gewahrsam beleidigte der Alkoholisierte die Beamten. Auch ihm entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Widerstandes und Beleidigung.

Als am Sonntag (1. September) um 18:20 Uhr ein angetrunkener Mann (43) auf der Gartsträucherstraße stürzte und krampfte, verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Als die Beamten eintrafen, saß der Angetrunkene auf dem Boden, riss den Puls- und Blutdruckmesser von sich und beleidigte die Rettungskräfte. Als er nach den Polizisten schlug, legten sie ihm Handfesseln an. Weil er auf dem Weg zum Streifenwagen bewusstlos wurde, brachten sie ihn zurück zum Rettungswagen. Während die Polizisten ihn auf die Liege legten, kam er zu sich und schlug und trat nach den Beamten. Dabei wurden sie leicht verletzt, aber konnten ihren Dienst fortsetzen. Nachdem ein Arzt ihn untersucht und eine Blutprobe entnommen hatte, brachten die Ordnungshüter den Randalierer zur Ausnüchterung ins Gewahrsam. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Widerstandes. (dab)

