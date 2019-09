Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Unbekannte greifen Mann an - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Sonntag (1. September) ist es um 12:45 Uhr auf dem Rheindeich im Bereich der Schillstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann (46) und zwei Unbekannten gekommen. Die beiden Tatverdächtigen näherten sich ihrem joggenden Opfer von hinten und sprachen es an. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einem Streit. Hierbei schlug ein Tatverdächtiger dem 46-Jährigen ins Gesicht, so dass er stürzte. Während der Auseinandersetzung zückte der zweite Unbekannte ein Messer und stach dem Jogger in den Arm. Das Duo flüchtete daraufhin vom Rheindeich über die Schillstraße in die Turmstraße und ließ den Verletzten zurück. Die verständigten Polizisten befragten den Geschädigten und nahmen die Fahndung auf. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Täter der zugeschlagen hat, soll circa 50 bis 55 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er hat kurze Haare und einen längeren Bart. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Lederjacke, helle Jeans und schwarze Schuhe. Der Flüchtige, der zugestochen hat, soll zwischen 30 und 35 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß sein. Er hat eine kräftige Statur, schwarze Haare und einen Oberlippenbart. Zeugen, die Angaben zu dem Duo und der Auseinandersetzung machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 beim Kriminalkommissariat 34. (dab)

