Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090220-103: Fahrzeugbrand auf Wanderparkplatz

Marienheide (ots)

Auf einem Wanderparkplatz in der Talbeckestraße in Marienheide ist am Samstag (8.Februar) ein Pkw Daimler komplett ausgebrannt.

Polizei und Feuerwehr wurden von Zeugen am Samstagmorgen gegen 5:45 Uhr über den brennenden Pkw informiert.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurde das ausgebrannte Fahrzeug für die weitere Brandermittlung der Polizei beschlagnahmt.

