Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090220-101: Auf Parkplatz angegriffen

Wiehl (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (9.Februar) ist ein 22-jähriger Gummersbacher nach dem Besuch einer Diskothek in der Brucher Straße von Unbekannten angegriffen und geschlagen worden.

Der 22-Jährige gibt an, er habe um 6:30 Uhr die Diskothek verlassen und sei in Richtung Parkplatz gegangen. Unvermittelt griffen ihn mehrere Personen an und schlugen auf ihn ein. Als seine Freunde ebenfalls aus der Diskothek kamen und ihm zu Hilfe eilten, flüchteten die Angreifer.

Der 22-Jähriger erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990

