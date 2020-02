Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 08022020-0098: Seniorin verletzt sich bei Sturz aus rollendem Auto

Bergneustadt (ots)

Einen großen Schrecken bekam eine 90-jährige Seniorin aus Bergneustadt am Samstagabend (08.02.2020) gegen 18:00 Uhr. Sie wurde von ihrer 60-jährigen Nichte, ebenfalls aus Bergneustadt, nach Hause gefahren. Als die Nichte vor dem Haus auf dem Grundstück hielt, stieg diese aus, um ihrer Tante aus dem Fahrzeug zu helfen. Leider hatte sie den PKW nicht ausreichend gesichert, so dass sich dieser rückwärts in Bewegung setzte. Die ältere Dame hatte sich da bereits abgeschnallt und die Tür geöffnet. Das Fahrzeug wurde dann vom Zaun auf dem Grundstück gestoppt. Dabei fiel die Seniorin hinten rechts aus dem Fahrzeug und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro. Die Seniorin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

