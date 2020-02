Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070220-0096: Mit Drogen am Busbahnhof aufgefallen

Gummersbach (ots)

Bei gemeinsamen Kontrollen von Ordnungsamt und Polizei sind am Donnerstag (6. Februar) im Bereich des Gummersbacher Busbahnhofs bei vier Personen Betäubungsmittel gefunden worden. Bei der ersten Kontrolle gegen 18.30 Uhr hatten die Ordnungskräfte eine Gruppe junger Männer kontrolliert. Bei drei Personen im Alter zwischen 16 und 35 Jahren fanden sich bei einer Durchsuchung Betäubungsmittel, die von der Polizei sichergestellt wurden. Während der 16-Jährige mit zur Polizeiwache genommen wurde, wo ihn seine Erziehungsberechtigten abholten, erhielten die anderen der Gruppe einen Platzverweis für den Bereich. Als ein 17-Jähriger aus der Gruppe sich zwei Stunden später erneut im Bereich des Busbahnhofs aufhielt, nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Bei der Durchsuchung im Polizeigewahrsam fanden Beamte in der Unterhose des jungen Mannes ebenfalls eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Gegen die vier Männer läuft nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

