Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060220-0094: PKW prallt vor Hauswand - zwei Verletzte

Gummersbach (ots)

Gegen 11.40 Uhr kam am Donnerstag (6. Februar) in Gummersbach-Niedersessmar der Wagen einer 18-Jährigen von der Friedrichsthaler Straße (L 136) ab und prallte vor eine Hauswand; die Fahrerin erlitt schwere, die 17-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Die in Wiehl wohnende Fahrerin war mit ihrem Ford in Richtung Niedersessmar gefahren und in einer scharfen Rechtskurve ins Schleudern geraten. Der Wagen kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Vorgarten und prallte mit großer Wucht gegen eine Hauswand. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen, die Beifahrerin aus Gummersbach kam mit leichteren Blessuren davon. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren die beiden jungen Frauen nicht angeschnallt - ansonsten wäre der Unfall vermutlich deutlich glimpflicher ausgegangen.

