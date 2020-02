Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060220-0093: Nach Alkoholunfall Führerschein sichergestellt

Gummersbach (ots)

Am Mittwoch (5. Februar) geriet eine erheblich alkoholisierte 54-Jährige aus Gummersbach mit ihrem Auto auf der Derschlager Straße in den Gegenverkehr; die Polizei stellte den Führerschein sicher. Gegen 16.45 Uhr war die Frau mit ihrem Wagen in einer Rechtskurve nach links aus der Kurve getragen worden und fuhr teilweise auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Eine entgegenkommende 29-Jährige konnte einen Frontalzusammenstoß durch ein Ausweichmanöver verhindern, die Außenspiegel der beiden PKW stießen aber gegeneinander. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei deutlichen Alkoholgeruch bei der 54-Jährigen. Ein Vortest zeigte über 1,7 Promille an, was die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins nach sich zog.

