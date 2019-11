POL-BOR: Kreis Borken - Dr. Hörster begrüßt Polizeirat Daniel Sühling

Kreispolizeibehörde Borken

Nachdem die Kreispolizeibehörde Borken im Oktober mit Bernd Schünke einen neuen Abteilungsleiter begrüßen konnte, nahm nun auch Polizeirat Daniel Sühling seinen Dienst in Borken auf.

Er leitet die Führungsstelle der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz, der mit ca. 300 Beschäftigten größten Direktion der Kreispolizeibehörde Borken. Daniel Sühling ist zugleich Vertreter von Polizeidirektor Peter Hilp, der die Direktion seit März dieses Jahres leitet. Die vorherige Leiterin der Führungsstelle, Polizeioberrätin Corinna Dimmers-Janning, wechselte am 01. Oktober zum Landesamt, welches für Ausbildungs-, Fortbildungs- und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP NRW) zuständig ist.

Daniel Sühling ist 43 Jahre alt und seit 1995 im Dienst der Polizei Nordrhein-Westfalen. Im mittleren Polizeivollzugsdienst versah er Streifendienst in Köln - nach seinem Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung kehrte er als Polizeikommissar in die Domstadt zurück und übernahm im Wachdienst erste Führungsaufgaben. Es schloss sich eine Zeit als Lehrender beim LAFP an, bevor die Ratsausbildung ihn zum Polizeipräsidium Gelsenkirchen, zum Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste, zur KPB Coesfeld und zur Deutschen Hochschule der Polizei führte. Nach erfolgreichem Masterstudium und der Ernennung zum Polizeirat kehrte er zum LAFP zurück, wo er in der Führungsfortbildung tätig war und das zuständige Dezernat stellvertretend leitete.

Der gebürtige Burloer, der sich in seiner Freizeit für den Naturschutz engagiert, ist dreifacher Vater und lebt mit seiner Familie in Borken.

Dr. Hörster begrüßte Daniel Sühling in Vertretung des Landrates sehr herzlich und wünschte ihm einen guten Start in der Kreispolizeibehörde Borken.

Neben Bernd Schünke (Leitender Polizeidirektor), Peter Hilp (Polizeidirektor) und Carsten Berg (Kriminaldirektor) ist Daniel Sühling der vierte Beamte der KPB Borken im höheren Polizeivollzugsdienst. Die Leitung der Direktion "Zentrale Aufgaben" obliegt mit Kreisoberverwaltungsrat Markus Willing einem Beamten des höheren Verwaltungsdienstes.

