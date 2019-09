Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Brand eines Forstfahrzeugs

Hünxe (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstag gegen 08.00 Uhr eine Holzerntemaschine an der Dinslakener Straße/Dorfstraße in Brand. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug löschen, ein Spezialunternehmen barg danach den Harvester. Der Fahrer, ein 56-jähriger Dingdener, erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten sperrten den Einsatzort für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten ab.

