Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Mehrere PKW aufgebrochen

Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort (ots)

In der Nacht vom 31.08.2019 auf den 01.09.2019 wurden insgesamt sieben PKW aufgebrochen. Drei auf der Anne-Frank-Straße und jeweils zwei auf der Buchenstraße und auf der Ahornstraße. Wer im Tatzeitraum auf den genannten Straßen verdächtige Personen gesehen oder verdächtige Geräusche gehört hat, wird gebeten, sich an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842-9340, zu wenden.

