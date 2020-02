Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050220-0092: Bei Glätte gegen Baum geprallt - 23-Jährige erlitt schwere Verletzungen

Bild-Infos

Download

Waldbröl (ots)

Auf eisglatter Straße ist heute Morgen (5. Februar) eine 23-jährige Autofahrerin in Nümbrecht-Drinsahl von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Gegen 06.55 Uhr war die junge Frau aus Engelskirchen auf dem Happacher Weg in Richtung Waldbröl gefahren. Auf der eisglatten Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihren Peugeot, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal gegen einen Baum. Nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort brachte ein Krankenwagen die 23-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der schwer beschädigte PKW musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

