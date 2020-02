Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050220-0091: 86-Jährige ließ sich nicht täuschen

Radevormwald (ots)

Am Montag (3. Februar) wollte eine Betrügerin eine 86-Jährige aus Radevormwald mit dem sogenannten Enkeltrick auf´s Kreuz legen. Die auf etwa 30-40 Jahre geschätzte Anruferin stellte sich der Seniorin als nahe Anverwandte vor, die für den Kauf einer Wohnung eine kurzfristige Unterstützung benötige. Als die angebliche Verwandte nach Geld oder Gold im Haus fragte, kam der Seniorin dies allerdings zurecht sehr komisch vor. Richtigerweise beendete sie das Gespräch und verständigte die Polizei. Leider handeln nicht alle anvisierten Opfer so wie die 86-jährige Radevormwalderin. Immer wieder schaffen es Betrüger die Hilfsbereitschaft von älteren Menschen auszunutzen und auf diese Weise an Geld zu kommen. Wer allerdings die Tricks der oftmals überzeugend auftretenden Betrüger kennt, ist vor deren Machenschaften geschützt. Informieren Sie sich daher bei ihrer polizeilichen Beratungsstelle oder im Internet unter der Adresse: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

