Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070220-0095: Führerschein nach Bordsteinkollision einbehalten

Gummersbach (ots)

Nach einer Trunkenheitsfahrt hat die Polizei am Donnerstagnachmittag (6. Februar) eine Gummersbacherin im Parkhaus des Forums überprüft; die Frau musste ihren Führerschein abgeben. Ein lautes Knallen war zu vernehmen, als die 44-Jährige gegen 15.30 Uhr mit dem rechten Vorderreifen ihres Kleinwagens auf der Steinmüllerallee während der Fahrt gegen einen Bordstein geriet. Ungeachtet der Tatsache, dass der Reifen bei dem Zusammenstoß geplatzt war, setzte die Frau ihre Fahrt fort und parkte ihren Wagen im nahegelegenen Parkhaus. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die die Frau an ihrem Wagen antreffen konnte, als sie gerade im Begriff war den Reifen zu wechseln. Weil sie stark unter Alkoholeinfluss stand, leitete die Polizei eine Blutprobenentnahme in die Wege und stellte den Führerschein sicher.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell