Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in einem Container

53902 Bad Münstereifel (ots)

Am Samstagmorgen (00.20 Uhr) kam es im Bereich der Mühlengasse im Ortsteil Iversheim zum Brand in einem Baucontainer. Dieser war kaum befüllt, so dass nur minimaler Sachschaden entstand. Die Brandursache ist unklar.

