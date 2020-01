Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall mit einem Schaden von ca. 3000 Euro verursachte ein 18-jähriger Ford-Lenker, als er am Donnerstagmorgen gegen 7.10 Uhr im Einmündungsbereich Hauptstraße/Hohenstadter Straße auf den VW einer 19-Jährigen auffuhr, die an einer Fußgängerbedarfsampel bei Rotlicht angehalten hatte.

Aalen: Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatz Osterbucher Platz beschädigte ein 47-jähriger Lkw-Lenker am Donnerstagvormittag gegen 9.20 Uhr beim Ausparken einen geparkten Pkw DACIA, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 2200 entstanden ist.

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstagmorgen befuhr eine 31-jährige Toyota-Lenkerin gegen 8 Uhr die L 1084 in Richtung Neresheim. Als sie von der Linksabbiegespur auf den Zubringer zur BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg abbog, übersah sie den entgegenkommenden BMW einer 20-Jährigen und kollidierte mit dieser. Der Toyota wurde durch den Aufprall gegen eine Schutzplanke geschleudert, von welcher er gegen einen 21-jährigen VW-Lenker fuhr, der auf der Linksabbiegespur angehalten hatte. Beide Fahrzeuglenkerinnen wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 23.000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Beim Vorbeifahren gestreift

Eine 19-jährige Opel-Lenkerin streifte am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr mit dem rechten Außenspiegel ihres Fahrzeuges den linken Außenspiegel eines geparkten Ford Fiesta, der am Fahrbahnrand der Weilerstraße abgestellt war. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

