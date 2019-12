Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Einbruch in Wohnhäuser

Bad Bentheim (ots)

Am Montag ist es zwischen 16:00-20:20 Uhr zu gleich zwei Einbrüchen in den Straßen Osterberg und Am Berghang gekommen. In einem Fall schlug der Hund Alarm, so dass die Täter das Wohnobjekt nach Öffnen einer Tür nicht weiter betraten. In der Straße Osterberg brachen die Täter eine Tür auf, gelangten in die Räume und durchsuchten diese nach Diebesgut. Die Täter stahlen Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell