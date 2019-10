Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf OT Dauersberg - Neugierige Kuh auf Abwegen

Betzdorf (ots)

Beim jährlichen, von zahlreichen Zuschauern besuchten Almabtrieb am 03.10.2019 in der Ortslage Betzdorf-Dauersberg büxte eine vorwitzige Kuh aus der Herde aus, die wohl noch keine Lust auf die Überwinterung im Stall hatte. Sie entfernte sich in wildem Galopp in Richtung Steinebach/Sieg. Dort lief sie zunächst unkontrolliert umher, bevor sie von zahlreichen, engagierten Dauersbergern und der Polizei Betzdorf wieder in Richtung ihrer Herde getrieben werden konnte. Nach ihrem wohl letzten Ausflug in diesem Jahr bekam sie sicher eine extra Portion Heu im Stall und kann sich dort auf das nächste Frühjahr freuen.

