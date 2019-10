Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auffahrunfall - Sachschaden

Alsdorf (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten PKW kam es am 02.10.2019, 07:30 Uhr in der Hauptstraße in Alsdorf. Ein 19 jähriger Fahrer eines Mercedes fuhr infolge Unachtsamkeit auf einen vor ihm fahrenden und abbremsenden PKW VW einer 29 Jährigen auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Tel.: 02741/926-0

pibetzdorf.wache@polzei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell