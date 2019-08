Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizeidirektion Rheingau-Taunus: Vorläufige Bilanz der Einsatzmaßnahmen anlässlich des Tropen Tangos 2019

Wiesbaden (ots)

Vom 02. bis 04.08.2019 fand zum zehnten Mal der Tropen Tango in Lorch Wollmerschied statt. Es handelte sich dabei um ein Musikfestival, das auch in diesem Jahr wieder mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher anlockte.

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre kam es im Rahmen des Festivals immer wieder vor, dass sich Autofahrerinnen und Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hinter das Steuer ihres Wagens setzten und dadurch eine erhebliche Gefahr für sich und andere Verkehrsteilnehmer darstellten. Aus diesem Grund wurde insbesondere der An- und Abreiseverkehr zum und vom Festival von polizeilichen Maßnahmen begleitet, um drogenbeeinflusste Kfz-Führer aus dem Verkehr zu ziehen.

Am Hauptabreisetag, Sonntag, 04.08.2019, wurden in der Zeit von 12.00 bis 18.00 Uhr durch uniformierte und zivile Kräfte 57 Fahrzeuge kontrolliert und bei entsprechenden Verdachtsmomenten genauer unter die Lupe genommen. Dabei kamen auch der Drogenspürhund "Joker" und sein Herrchen zum Einsatz. Die Einsatzkräfte stellten in drei Fällen Drogenfahrten fest und leiteten entsprechende Maßnahmen ein. In weiteren sechs Fällen wurden Betäubungsmittel aufgefunden und daraufhin Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Im Gegensatz zu den Vorjahren war erfreulicherweise festzustellen, dass stark drogenbeeinflusste Pkw-Insassen überwiegend als Beifahrer unterwegs waren. Auf Anraten der Polizei hatte der Veranstalter in diesem Jahr an die Festivalbesucher appelliert, dass Fahrzeuge nur von fahrtüchtigen Personen geführt werden sollen.

