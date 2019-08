POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Körperverletzung in Wiesbadener Bar, Wiesbaden, Hellmundstraße, Donnerstag, 01.08.2019, 22:39 Uhr

(ge) Am Donnerstagabend gerieten gegen 22:39 Uhr zwei Männer in der Hellmundstraße in Wiesbaden in einen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Der Streit zwischen dem 43 und 41-jährigen Mann endete damit, dass der 41-Jährige mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Die Wiesbadener Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und ermittelt.

2. Streitigkeiten eskaliert, Wiesbaden-Biebrich, Rathausstraße, 24.07.2019, 21.35 Uhr

(ho)Gestern Abend sind in Wiesbaden Streitigkeiten zweier Personengruppen eskaliert, die schließlich lautstark auf offener Straße ausgetragen wurden. Ursächlich dafür waren offenbar schon länger zurückliegende Meinungsverschiedenheiten. Gegen 21.30 Uhr wurde die Polizei verständigt, da es zu einer offenen Konfrontation auf der Rathausstraße gekommen sein soll. Mehrere Personen würden sich unter anderem mit Holzlatten gegenüberstehen und lautstark herumschreien. Nach dem Eintreffen der Polizei wurden die Personalien mehrerer mutmaßlicher Beteiligter festgestellt. Verletzte konnten jedoch nicht ermittelt werden und haben sich auch bisher nicht bei der Polizei gemeldet. Außerdem hat bisher noch keiner der mutmaßlichen Beteiligten Strafanzeige erstattet. Dennoch wurde der Sachverhalt von den Beamten des 5. Polizeireviers aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet. Die Aufklärung der Hintergründe dauert derzeit noch an.

3. Mehrere Einbrüche in Wiesbaden, Wiesbaden, Langenbeckerstraße, Mainz-Kastel, Petersweg, Wiesbaden-Dotzheim, Carl-von-Linde-Straße, Mittwoch, 31.07.2019- Donnerstag, 01.08.2019

(ge) Zwischen Mittwoch und Donnerstag brachen unbekannte Täter in drei Gebäude in Wiesbaden ein. Zwischen dem 31.07.2019, 17:30 Uhr und dem 01.08.2019, 05:15 Uhr brachen die Unbekannten in ein Bürogebäude in der Langenbeckerstraße in Wiesbaden ein. Sie öffneten gewaltsam die Eingangstür und durchsuchten die Innenräume nach Wertsachen. Hierbei konnten sie mehrere Hundert Euro Bargeld entwenden. Ebenfalls zwischen Mittwoch und Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Petersweg in Mainz-Kastel ein. Gewaltsam öffneten die Unbekannten ein Fenster und durchsuchten das Haus nach Stehlgut. Am Donnerstag zwischen 20:30 Uhr und 23:05 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Carl-von-Linde-Straße in Wiesbaden-Dotzheim ein. Hier gelangen die unbekannten Täter durch die Wohnungseingangstür in die Wohnung und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-0 zu melden.

4. Verkehrsunfall mit Leichtverletztem, Wiesbaden-Delkenheim, Landesstraße3028, Donnerstag, 01.08.2019, 15:00 Uhr

(ge) Am Mittwoch, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der L3028 in Wiesbaden-Delkenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leichte Verletzungen erlitten hat. Ein 82-jähriger Mann befuhr die Straße "Pfarrmorgen" in Richtung der Einmündung der L3028. Beim Abbiegen übersah der 82-Jährige mit seinem weißen Polo, den 55-jährigen Mann in seinem Lkw, welcher die L3028 in Richtung Hochheimer Straße befuhr. Beim Auffahren auf die L3028 kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der 82-jährige Mann leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 12.500 Euro.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Rabiater Ladendieb, Bad Schwalbach, Edmund-Heusinger-Straße, Donnerstag, 01.08.2019, 15:15 Uhr

(ge) Am Donnerstagmittag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung nach einem Ladendiebstahl in der Edmund-Heusinger-Straße in Bad Schwalbach. Gegen 15:15 Uhr bemerkte der dortige Ladendetektiv einen Diebstahl. Als er den Beschuldigten darauf ansprach, reagierte der 21-jährige Beschuldigte aggressiv und titulierte den 45-Jährigen. Als dieser den Dieb in das Büro bringen wollte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierauf wurde der Beschuldigte festgenommen. Die Bad Schwalbacher Polizei hat eine Strafanzeige gefertigt und die Ermittlungen aufgenommen.

