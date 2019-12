Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Kind angefahren

Neuenhaus (ots)

Am vergangenen Freitag ist es in der Schulstraße gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein achtjähriges Kind wurde dabei leicht verletzt. Die bislang unbekannte Fahrerin eines PKW fuhr von dem Parkplatz der Hermann-Lankhorst -Sporthalle herunter und stieß mit einem Kind zusammen, welches auf seinem Fahrrad unterwegs war. Anschließend entfernte sich die Verursacherin von der Unfallstelle. Das Kind zog sich leichte Verletzungen zu. Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

