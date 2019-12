Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Auseinandersetzung auf Parkplatz - Zeugenaufruf

Meppen (ots)

Am vergangenen Donnerstag in der Zeit von 19 bis ca. 19:45 Uhr, kam es in Meppen auf dem Kaufland-Parkplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer der Männer bedrohte den anderen mit einem Messer, der daraufhin der Person mit dem Messer ein Fahrrad entgegenwarf. Dabei wurde der Mann am Kopf getroffen und leicht verletzt. Zeugen, die diese Auseinandersetzung beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen, 05931/9490, in Verbindung zu setzen.

