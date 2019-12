Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Kirchenfenster eingeschlagen - Zeugenaufruf

Meppen (ots)

Am vergangen Sonntag zwischen 11:30 und 12:15 Uhr, kam es an der Bethlehem Kirche, Albert-Schweizer-Weg 5, in Meppen, zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter warfen eine große Fensterscheibe der Kirche ein. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Meppen, 05931/9490 in Verbindung zu setzen.

