Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: 3 leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Wesel (ots)

Am Montag, 09.09.2019, gegen 15:45 Uhr, befuhr eine 38-jährige Frau aus Wesel die Rudolf-Diesel-Straße in Wesel aus Richtung Real kommend und wollte an der Kreuzung Rudolf-Diesel-Straße / Schermbecker Landstraße nach links auf die Schermbecker Landstraße in Fahrtrichtung BAB 3 abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 28-jährigen Pkw Fahrer aus Wesel. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden der 28-jährige Mann, die 38-jährige Frau sowie ihre ebenfalls im Auto befindliche 15-jährige Tochter jeweils leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 14.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell