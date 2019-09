Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zwei Einbrüche in der Innenstadt

Wesel (ots)

In der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr, bis Samstag, 09.00 Uhr, drangen Unbekannte unberechtigt in die Büroräume einer Tagespflege an der Sandstraße ein und durchsuchten mehrere Schränke. Zeugen hatten am Samstagmorgen eine offenstehende Terrassentür festgestellt und die Polizei informiert. Ob und was die Täter entwendeten, ist bislang nicht klar.

In der Zeit von Donnerstag, 19.00 Uhr, bis Freitag, 08.40 Uhr, versuchten Unbekannte gewaltsam das Türschloss eines Blumengeschäftes auf der Hohe Straße zu knacken. Die Täter gelangten jedoch nicht ins Gebäude.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

