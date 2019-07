Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alleiunfall durch Senderwahl am Radio

53947 Nettersheim (ots)

Freitagabend (22.20 Uhr) befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Pkw die Landstraße 115 von der Autobahn nach Zingsheim. Nach eigenen Angaben spielte sie am Radio ihres Pkw und kam dadurch von der Fahrbahn ab. Hier stieß sie gegen einen großen Findling. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam in einem Getreidefeld zum Stillstand. Die verletzte Fahrerin aus Blankenheim brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus.

