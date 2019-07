Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auf frischer Tat festgenommen

53894 Mechernich-Obergartzem (ots)

Sonntagmorgen (3.40 Uhr) bemerkte ein Zeuge einen Mann, der mit einer Leiter über ein Rolltor auf das Gelände einer Spedition am Christian-Schlömer Ring kletterte. Vor dem Rolltor, wie auch dahinter, standen mehrere Kartons. Der Zeuge sprach den Unbekannten an, was er da mache. Daraufhin verschwand der vermeintliche Dieb im Dunkeln des Firmengeländes. Nun informierte der Zeuge die Polizei. Diese stellte fest, dass in den abgestellten Kartons Rasierklingen und kosmetische Erzeugnisse waren. In einem in der Nähe abgestellten und nicht verschlossenen Pkw fanden sie weitere Kartons mit gleichem Inhalt. Auch fanden die Polizisten die Geldbörse des Fahrzeughalters. Im Nahbereich des Tatortes konnte dann die vom Zeugen beschriebene Person angetroffen werden. Dabei handelte es sich offenbar um den Halter des Transportfahrzeuges. Der 47-jährige Euskirchener wurde vorläufig festgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell