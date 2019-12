Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Fahrer eines schwarzen Autos nach Verkehrsunfall

Dormagen-Nievenheim (ots)

Beim Überqueren der Straße "Am Schwimmbad" wurde Freitagabend (13.12.), gegen 19:15 Uhr, eine Fußgängerin angefahren und verletzt. Ein Unbekannter war mit seinem schwarzen Auto von der Bismarckstraße in die Straße "Am Schwimmbad" abgebogen und hatte dabei die 19-jährige touchiert. Die junge Frau kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Nach Angaben der Verletzten saß ein Mann mit schwarzen Haaren am Steuer, auf der Rückbank befanden sich vermutlich zwei Kinder. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird um einen Anruf bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 gebeten.

