Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Transporter flüchtete nach Verkehrsunfall!

Wipperfürth (ots)

Am 07.02.2020, gegen 20:25 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Wipperfürth mit seinem Pkw die Landstraße 286 aus Richtung Kürten kommend in Fahrtrichtung Wipperfürth. In Höhe der Einmündung Langensiefen touchiert ein entgegenkommendes Fahrzeug den Pkw des Wipperfürthers, so dass dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert und gegen eine angrenzende Leitplanke prallt. Bei dem Unfall verletzte sich der 32-jährige leicht. Am Pkw entstand enstand hoher Sachschaden. Der Führer oder die Führerin des entgegenkommenden Fahrzeugs entfernte sich im Anschluss vom Unfallort ohne anzuhalten in Fahrtrichtung Kürten. Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen hellen, evtl. weißen Transporter. Hinweise zum Unfallverursacher bzw. flüchtigen Fahrzeug bitte an die Polizei, Telefonnummer 02261 8199-0!

