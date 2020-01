Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Baumholder, In der Bitz (ots)

In der Zeit vom 18.01.2020, 18:00 Uhr bis 19.01.2020, 07:00 Uhr ereignete sich in der Straße "In der Bitz" in Baumholder ein Verkehrsunfall mit Flucht. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand hat sich der Verkehrsunfall so zugetragen, dass ein bisher unbekannter Pkw einen Zaun, der sich gegenüber dem Anwesen In der Bitz 8 befindet, touchiert hat. Der Zaun wurde daraufhin stark deformiert. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Baumholder bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06783-9910.

