Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0835 --Zigarettendiebe kommen nicht weit--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, Neustadt Zeit: 28.12.19, 01.15 Uhr

Einsatzkräfte der Bremer Polizei nahmen in der Nacht von Freitag auf Sonnabend sechs Zigarettenautomatendiebe vorläufig fest. Die Verdächtigen im Alter zwischen 16 und 23 Jahren entwendeten zuvor einen Automaten und flüchteten mit einem Lieferwagen mit gefälschten Kennzeichen.

Zunächst versuchten die Diebe einen Zigarettenautomaten in der Straße An der Schüttenriehe zu entwenden, was aber nicht klappte, da sie durch Passanten gestört wurden. Wenig später gelang es dem Sextett in der Erlenstraße einen von der Hauswand abzumontieren. Die Diebe flüchteten mit einem weißen Transporter und wurden dabei von Zeugen beobachtetet, die die Polizei benachrichtigten. Die Einsatzkräfte entdeckten den Wagen im Osterfeuerberger Ring. Der Fahrer trat aufs Gaspedal, doch die Fahrt endete mit einem misslungenen Abbiegevorgang in der Auguststraße an einem Zaun. Die Insassen flüchteten zunächst, konnten aber von hinzugeeilten Streifenwagenbesatzungen im Umfeld des Osterfeuerberger Rings "eingesammelt" und vorläufig festgenommen werden. Das Auto und diverse Beweismittel wurden beschlagnahmt, die weiteren Ermittlungen dauern an.

