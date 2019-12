POL-HB: Nr.: 0834 --Tankstellenüberfall misslingt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Walle, Hans-Böckler-Straße Zeit: 27.12.19, 21.30 Uhr

Ein bewaffneter Räuber überfiel Freitagabend eine Tankstelle in Walle und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Kassiererin kam der Aufforderung nicht nach und verscheuchte den Mann.

Der Räuber betrat gegen 21.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Hans-Böckler-Straße und bedrohte die Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe. Die 58-Jährige glaubte, dass es sich nicht um eine echte Waffe handelte, ging direkt auf den Mann zu, woraufhin dieser ohne Beute flüchtete.

Der Räuber wurde als etwa 16 bis 18 Jahre alt beschrieben. Bei dem Überfall trug der in dunkel gekleidete Mann eine Mütze und einen Schal vor dem Gesicht. Er enteilte auf einem blau-weißen Fahrrad in Richtung Nordstraße. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen. In diesem Zusammenhang prüfen die Ermittler Zusammenhänge mit einem weiteren Überfall auf die Tankstelle am 17. Dezember (siehe auch PM 812).

Das Handeln der Mitarbeiterin war furchtlos, hätte aber auch zu Schlimmeren führen können. Eine Unterscheidung zwischen echten und unechten Waffen ist für das ungeübte Auge kaum möglich. Zudem weiß man nie, wie bewaffnete Täter reagieren. Unser Rat: Bringen Sie sich nicht in Gefahr, merken Sie sich Tätermerkmale sowie Fluchtrichtung und rufen Sie umgehend die Polizei unter 110.

