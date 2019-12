Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0833 --Kripo ermittelt nach Bränden in der Neustadt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, Schopenhauerstraße, Rheinstraße, Langemarckstraße Zeit: 29.12.19, 02.15 - 03 Uhr

In der Bremer Neustadt brannten in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag vier Autos und ein Altpapierstapel. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden von über 100.000 Euro.

Zunächst brannte gegen 2.15 Uhr ein Opel Corsa in der Schopenhauerstraße. Die Flammen griffen auch auf einen davor geparkten Skoda Superb über. Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr wurde den Einsatzkräften ein brennender VW Tiguan in der Rheinstraße gemeldet. Auch hier zogen die Flammen ein weiteres Fahrzeug, eine Mercedes A-Klasse, in Mitleidenschaft. Wenige hundert Meter entfernt brannte in der Langemarckstraße ein größerer Haufen mit Zeitungen und Pappe. Die Feuerwehr löschte alle Brände.

Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat vergangene Nacht in der Neustadt verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

