Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Mehrere Gartenlauben aufgebrochen - Tatverdächtiger schlief in Gartenlaube

Bergkamen (ots)

Eine aufgebrochene Tür einer Gartenlaube in einer Kleingartenlage an der Landwehrstraße machte am Freitagnachmittag (06.12.2019) zwei aufmerksame Zeugen stutzig. Ein Blick durch ein Fenster bestätigte ihre Vermutung, dass sich dort ein Unberechtigter aufhalten könnte und sie informierten die Polizei.

In der Hütte des ermittelten Geschädigten schlief ein polizeibekannter 36-Jähriger ohne festen Wohnsitz. Zudem befanden sich darin noch Taschen und ein Bollerwagen mit Werkzeugen und möglicherweise Diebesgut.

Auf angrenzenden Gartengrundstücken konnten eine aufgebrochene Tür sowie ein aufgehebeltes Fenster festgestellt werden.

Hinweise auf die weiteren Geschädigten liegen der Polizei bislang nicht vor. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921-3220 oder unter 921 0 in Verbindung zu setzen.

Der Tatverdächtige wurde nach Vernehmung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Vera Howanietz

Telefon: 02303-921 1154

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell