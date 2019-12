Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Szenen wie bei "Kevin - Allein zu Haus": Einbrecher setzen Wohnung unter Wasser

Unna (ots)

Das Bild, das sich den Einsatzkräften bot, erinnerte doch sehr an den Film "Kevin - Allein zu Haus": Bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (05.12.2019) und Sonntag (08.12.2019) in eine unbewohnte, aber möblierte Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gertrudenstraße in Unna eingebrochen und haben diese unter Wasser gesetzt.

Nachbarn bemerkten am Sonntagmorgen eine große Menge Wasser im Treppenhaus und wählten den Notruf. Mit Eintreffen der Feuerwehr stellte die Polizei an der Balkontür auf der Rückseite des Mehrfamilienhauses Einbruchsspuren fest: Die unbewohnte, aber möblierte Wohnung wurde komplett durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Im Badezimmer drehten die Täter den Wasserhahn auf, verstopften den Abfluss und entfernten den Siphon, sodass die gesamte Wohnung unter Wasser stand.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303 921-3120 entgegen.

