Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0830 --Zigarettenautomaten aufgesprengt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Oslebshausen, Auf den Heuen / Bremen-Walle, Kohlenstraße Zeit: 25.12.19, 00:30 Uhr / 25.12.19, 22:30 Uhr

Am Mittwoch sprengten Unbekannte zwei Zigarettenautomaten in Oslebshausen und in Walle auf. Die Polizei Bremen ermittelt wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vernahm ein Anwohner in der Straße ,Auf den Heuen' einen Knall und informierte die Polizei. Unbekannte hatten auf bisher unbekannte Art und Weise vor einer Bar einen Zigarettenautomat aufgesprengt, der durch die Wucht der Explosion in seine Einzelteile zerlegt wurde. Die Täter flüchteten unerkannt. Ob sie etwas erbeuten konnten, ist noch nicht bekannt.

Ähnliches ereignete sich am selben Tag, jedoch einige Stunden später gegen 22:30 Uhr in der Kohlenstraße. Auch in diesem Fall wurde ein Anwohner durch einen Knall auf die Tat aufmerksam. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden einen zerstörten Zigarettenautomaten vor, der aus der Verankerung gerissen und auf die Straße geschleudert worden war. Neben dem Automaten konnten Sprengstoffreste aufgefunden werden. Die offenbar anvisierte Beute geriet nach bisherigem Erkenntnisstand nicht in die Hände der Diebe und verblieb im Automaten.

Zeugen der Taten, oder Zeugen, die in der jeweils näheren Umgebung etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

