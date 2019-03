Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Zwei Mountainbikes aus Garage entwendet

Babenhausen (ots)

Zwei Mountainbikes der Hersteller "Cannondale" und "Ghost" gerieten in der Nacht von Donnerstag (14.03.) auf Freitag (15.03.) in Harpertshausen in das Visier von Kriminellen.

Die Diebe schlossen in der Hohen Straße zunächst das elektronische Garagentor kurz und konnten anschließend mit den beiden in der Garage abgestellten Fahrrädern unerkannt flüchten. Die beiden Mountainbikes haben zusammen einen Wert von über 3800 Euro.

Das vollgefederte "Cannondale" vom Typ "Scalpel SE1" (sogenanntes "Fully") ist dunkelgrau bis schwarz mit neongelben Applikationen. Die Hersteller- und Typbezeichnung ist an verschiedenen Stellen in schwarzer und neongelber Schriftfarbe auf dem Rahmen aufgebracht. Bei dem Mountainbike der Firma "Ghost" handelt es sich um ein sogenanntes "Hardtail" (Federgabel nur vorne) vom Typ "Nila" in der Farbe Weiß. Auf dem Rahmen steht in schwarzer und hellgrüner Farbe "Ghost". Außerdem befindet sich auf den Oberrohr ein hellgrüner Streifen. Die Laufräder haben eine Größe von 27,5 Zoll.

Wer Hinweise zu möglichen Tätern oder den beiden gestohlenen Mountainbikes hat, kann sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Rufnummer 06071 / 9656-0 melden.

Rückfragen bitte an:



Daniel Vollmer

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: (06151) 969 2414

Fax: (06151) 969 2405

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell