Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Garderobe beschädigt

Bad Bergzabern (ots)

Am vergangenen Sonntag wurden im Haus des Gastes in Bad Bergzabern mutwillig 16 Kleiderständer beschädigt. Der Garderobenbereich mit den Kleiderständern befindet sich im Untergeschoss. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000.- Euro. Die Polizei Bad Bergzabern bittet um Hinweise auf den oder die Täter unter der Telefonnummer 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

