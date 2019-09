Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Venningen/Mörzheim/Impflingen/Schaidt: Asbestplatten illegal entsorgt

Bisher unbekannte Täter lagerten in der Zeit vom 12.09.19 bis 20.09.19 in Weinbergen, bzw. auf Wiesenflächen im Bereich von Venningen, Landau-Mörzheim, Impflingen und Wörth-Schaidt größere Mengen Asbestplatten ab. Die Platten waren mit einer weißen Farbe gestrichen und teilweise mit einer grünen Plane abgedeckt oder in Big Bags verpackt. Auf Grund der Beschaffenheit und der markanten Farbe dürften die Platten einem einzigen Objekt stammen. Die zuständigen Umweltbehörden haben zwischenzeitlich die ordnungsgemäße Entsorgung veranlasst.

Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Platten oder Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

